Калужане возмущены грязными тротуарами

Строительство поликлиники на Правобережье Калуги доставляет неудобства жителям микрорайона.

Недовольство залитыми грязью тротуарами высказал в субботу, 21 октября один из жителей Правого берега. Его поддержали многие калужане.

Станислав Богданец обратился в группе в ВК к, как он написал, «компетентным органам». По его словам, выезд со стройки поликлиники на Сиреневом бульваре грузовые автомобили превратили в грязное месиво.

- Не испачкавшись пройти невозможно и приходится обходить по проезжей части т.е. по дороге, - пишет калужанин.

Жителя Правобережья поддержали горожане, вынужденные, как и он, месить грязь, в районе строительства.

- Мойки колес там нет и не было, все это была бутафория, поясняет пользователь с ником Антон Антон. - Загрязняется не только пешеходная часть, но и проезжая. Нарушают функционирование пешеходного перехода. Людям приходиться либо переходить вне пешеходного перехода, либо делать большой крюк до другого ближайшего.

Депутат городской думы Калуги Яков Казацкий пообещал «попросить поправить ситуацию», на что местные жители справедливо поправили его: «надо не просить, а требовать делать по закону».

Строительство новой поликлиники на Сиреневом бульваре началось летом 2022 года, его завершение планируется в следующем, 2024 году. Сейчас здесь прокладываются наружные и внутренние сети, а также системы отопления и водоснабжения. Продвигаются работы по устройству вентиляции, кровли. Устанавливаются окна, благоустраивается территория.

- Медицинский объект сможет принимать в смену 650 человек - 400 взрослых и 250 детей, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Строится 3 основных независимых блока: детская поликлиника, взрослая поликлиника, женская консультация, а также ряд необходимых вспомогательных помещений.