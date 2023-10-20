В Обнинске установят камеры в подземном переходе

В Обнинске в ноябре планируется завершить ремонт подземного перехода. О ходе работ в четверг, 19 октября, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Высота и ширина перехода небольшая, детально обговорили ремонт стен и потолков, чтобы и эстетично было, и «не съедалось» пространство, - заявил глава региона. - На всем протяжении перехода установят 16 пар светильников. И обязательно поставим камеры видеонаблюдения.

Также власти проработают вопрос пандуса.

Шапша напомнил, что этот подземный переход открыли в 1975 году. И нарекания на него были уже тогда.