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В Калуге новую стелу окружили дорожными блоками

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.10.2023 17:22 2 424
В Калуге новую стелу окружили дорожными блоками

Вокруг стелы «Город воинской доблести» в Калуге 18 октября установили дорожные водоналивные блоки. 

Памятник на перекрестке улиц Баумана и Пушкина открыли в августе. После этого какой-то водитель успел повредить нижнюю часть стелы.

В итоге власти решили установить вокруг памятника ограду за 534 тысячи рублей. Установка блоков связана с началом работ по монтажу этих новых элементов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.10.2023 17:22 2 424
Тэги: благоустройство
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