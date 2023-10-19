В Калуге новую стелу окружили дорожными блоками

Вокруг стелы «Город воинской доблести» в Калуге 18 октября установили дорожные водоналивные блоки.

Памятник на перекрестке улиц Баумана и Пушкина открыли в августе. После этого какой-то водитель успел повредить нижнюю часть стелы.

В итоге власти решили установить вокруг памятника ограду за 534 тысячи рублей. Установка блоков связана с началом работ по монтажу этих новых элементов.