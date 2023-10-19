В Калуге второй раз отменили субботник в Губернском парке

В пятницу, 20 октября, в Калуге не состоится субботник в Губернском парке на Правом берегу. Это связано с погодными условиями, сообщили в региональной Дирекции парков.

Ранее это мероприятие планировали провести 6 октября, но также отменили из-за погоды.

- Мы вынуждены отменить субботник в парке «Губернский», запланированный на 20 октября, в связи с погодными условиями, - говорится в комментарии Дирекции. - Но парк в мусоре не оставим. Как только погода нормализуется - обязательно уберемся там своими силами. Багодарим всех неравнодушных граждан, которые откликнулись на наш призыв, и сожалеем о сложившихся обстоятельствах, не позволяющих совместное проведение данного мероприятия.