В Калужской области Верхнее и Нижнее озера в Кирове включат в программу мониторинга на 2024 год

В городе Киров Калужской области продолжают выяснять причины цветения воды в Верхнем и Нижнем озерах. В четверг, 19 октября, ситуацию прокомментировал региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

- Каждый месяц в район выезжали наши инспекторы с аккредитованной лабораторией для отбора проб и наблюдений за состоянием водных объектов, - пояснил Жипа. - Анализы воды в норме, но в чем тогда причина? Здесь целый комплекс мероприятий. В августе на дно водоема для обследования опустились водолазы. Осмотрели две канализационные трубы, проходящие по дну Верхнего водохранилища. Утечек не обнаружено. Инспекторы Росприроднадзора обследовали реку Песоченку в районе Зеленых линий, сброса неочищенных сточных вод также не выявлено.

Министр напомнил, что капитальный ремонт ГТС Верхнего озера проводился в 2015 году. При этом, никаких изменений в части конструктивных элементов самого ГТС и уровнего режима водного объекта не осуществлялось. Поэтому, отметил Жипа, капремонт не мог повлиять на цветение.

- Сейчас экологи думают о том, что триггером для цветения могли стать удобрения, которые принесло в водоемы с полей после схода снега, - рассказал министр. - Нужно проверить. Решили включить кировские озера в программу мониторинга на 2024 год. Он даст оценку состояния экосистемы. Связался с Александром Ефремовым, попросил со стороны Минсельхоза также взять эту ситуацию в работу.