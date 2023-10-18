Проект благоустройства в Барятино победил на российской выставке «Золотая осень 2023»

На агропромышленной выставке «Золотая осень 2023» проект благоустройства села Барятино стал победителем. Об этом в среду, 18 октября, сообщил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

- Благодаря участию Калужской области в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» наши деревни и села становятся уютнее и красивее, - заявил он.

Работу в Барятино проходили в прошлом году. Там положили плитку, установили ограждение, скамейки и фонтан, который подсвечивается в темноте. Зону отдыха назвали «Сквер свиданий».