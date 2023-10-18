Огромную свалку в Калуге убрали после вмешательства прокуратуры

В Калуге свалку в деревне Шопино ликвидировали. Об этом в среду, 18 октября, рассказали в прокуратуре области.

Отходы рядом с контейнерами не вывозили долгое время. Из-за этого там образовались горы мусора.

Свалку городские власти убрали только после вмешательства прокуратуры.