В Калуге хулиганов заставили стереть каракули со стен подземного перехода

В Калуге в обновленном подземном переходе на улице Гагарина вновь отметились юные хулиганы. Этих детей удалось найти с помощью записей камер наблюдения, сообщил в среду, 18 октября, городской голова Дмитрий Денисов.

- Учитывая возраст юных хулиганов и просьбы их родителей, не буду выкладывать видео с их извинениями перед калужанами, - заявил Денисов. - Вместе с родителями они уже оттерли свои «художества».

Чиновник напомнил, что в переходе теперь играет музыка. Он попросил калужан предлагать аудиозаписи, которые в будущем там могут заиграть.