В Калуге начали строить забор вокруг сквера у Танеевского зала

На днях в Калуге начали возводить забор вокруг учебного корпуса Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева на улице Баженова. В соцсетях уже раскритиковали такое решение. А утром во вторник, 17 октября, ситуацию прокомментировал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

По его словам, установка ограждения – это требование законодательства, так как Танеевский зал является учебным корпусом колледжа.

- Вместе с тем, после завершения реконструкции, территория перед Танеевским залом в дневное время будет доступной для всех граждан, в том числе для сквозного прохода, - заявил Суслов. - В ночное время территория будет закрыта. Аналогичным образом организована доступность на огражденную территорию Калужского областного драматического театра и территорию Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.