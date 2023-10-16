В Калуге заменили уличное освещение на шести улицах

В Калуге на шести улицах заменили светильники. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказали в управлении городского хозяйства.

Работы проведены на улицах Жукова, Баррикад, Киевка, Георгиевской, Николо-Козинской, а также на дороге в поселке Яглово.

Всего под замену пошли 638 светильников. На их место поставили светодиодные.