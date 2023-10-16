В Калужской области очистили от борщевика 1246 гектаров

В Калужской области борщевик Сосновского зафиксирован на 3000 гектаров. Но 1246 из них уже удалось очистить от опасного сорняка, сообщили в понедельник, 16 октября, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Наибольших успехов добились три района: в Козельском очистили 343 гектара, в Сухиничском – 173 гектара, в Малоярославецком – 125 гектаров.

- Борщевик представляет реальную опасность не только для растений, но и для человека, - прокомментировали в Минприроды. - В новом году местные власти вновь бросят все силы для уничтожения опасного растения. Но помочь в поиске очагов произрастания можно уже сейчас. Сообщить о них можно при помощи интерактивной карты.