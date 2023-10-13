В Калуге новые деревья высадили в сквере Волкова

В четверг, 12 октября, в сквере Волкова в Калуге высадили 10 саженцев сосны. Ранее столько же молодых деревьев посадили в мае.

В сквере создают спортивную аллею. В этот раз в посадке деревьев участвовали участники Олимпийских игр Валерий Кобелев и Анна Чернова.

- Сосны подрастут и украсят территорию, а в летний зной будут создавать хороший тенек на этой территории, - прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.