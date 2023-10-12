В Калуге пройдет субботник в бору

Акция по сбору мусора в Калужском городском бору пройдет в пятницу, 13 октября. Об этом сообщили в региональной Дирекции парков.

Всех желающих ждут к 12:00. Место сбора – у проката велосипедов.

Напомним, на прошлой неделе планировалось провести субботник в Губернском парке, однако он сорвался из-за плохой погоды. Новая дата уборки там – 20 октября.