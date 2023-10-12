В Калужской области создадут сеть опорных сельских населенных пунктов

В 2025 году в Калужской области начнется работа по созданию сети опорных сельских населенных пунктов, сообщил 12 октября губернатор Владислав Шапша.

- В них будет вестись ускоренное создание социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, - пояснил глава региона. - Мы сформировали свой перечень из 30 сельских агломераций. Это районные центры, а также поселок Воротынск, города Балабаново, Белоусово, Кременки, Сосенский и село Детчино.

Шапша поручил до середины ноября завершить разработку долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов.

Губернатор также напомнил, что почти четверть населения нашей области живет в сельской местности. С 2020 года сельские территории поддерживаются в рамках госпрограммы комплексного развития. В этом году из бюджета на этой выделено 320 миллионов рублей.

- Сейчас идет строительство 19 домов в селах Барятино, Износки и деревне Пеневичи, - рассказал Шапша. - Благодаря сельской ипотеке и социальным выплатам улучшили жилищные условия 143 семьи. С помощью соцвыплат построено и приобретено более 900 кв. м жилья, что на 40% больше плана.