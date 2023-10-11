В Калужской области рекультивируют полигоны

В двух городах Калужской области – Юхнове и Жиздре рекультивируют полигоны с целью улучшения окружающей среды в регионе. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин в среду, 11 октября.

На полигоне в Жиздре присыпают щебнем пруды-испарители, а также отсыпают песком круговую дорогу. В Юхнове готовят основание хозплощадки и укладывают дорожные плиты.

Завершить рекультивацию планируют к концу этого года.