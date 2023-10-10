Денисов: мы не боги и не можем дать всё и сразу

Газ, общественный транспорт и снос Дома Яковлева: обзор наболевших вопросов калужан за прошедшую неделю.

Традиционно городской голова Калуги в понедельник подробно отвечает на все поступившие от граждан сообщения.

Мы выбрали наиболее многочисленные вопросы последних семи дней не касающиеся устранения последствий минувшего погодного катаклизма.

Про 26 маршрут на Правый берег

Среди наиболее актуальных вопросов последних дней можно выделить резко ухудшившуюся ситуацию с движением маршруток по маршруту № 26 на Правобережье. Калужане и раньше сетовали на слишком долгие ожидания приезда машин, но сейчас очереди на маршрутку 26 увеличились в разы.

- Почему резко уменьшилось количество машин на маршруте в час пик в утренние часы? – написали нам жители Правобережья. - Если раньше они вереницей стояли на конечной с утра с интервалом движения 7-10 минут, то сейчас время ожидания увеличилось до 20 минут, постоянная очередь из 30 и более человек, ожидающая маршрутку. Всем не удается сесть, часть остается на улице.

На эту горячую проблему обратил внимание на прошедшем в понедельник совещании городской голова Калуги. Этот маршрут обслуживает ООО «Гефест». С руководством компании представители городской управы Калуги встречались для обсуждения сложившейся ситуации. К сожалению, собственник-перевозчик, как оказалось, работает на грани своих возможностей.

- Как объяснил перевозчик, все имеющиеся к него транспортные средства находятся на маршруте, - пояснил начальник управления городского хозяйства Калуги Александр ШПИРЕНКО. - К сожалению, у него нет возможности направить туда дополнительный транспорт. Сейчас наблюдается большой отток водителей частных перевозчиков в УКТ, которое объявило набор водителей. В муниципальном предприятии УКТ условия работы лучше, зарплата выше.

В результате городские власти решили полностью передать этот маршрут муниципальному УКТ. С 1 декабря нынешнего года по 26 маршруту начнут курсировать 12 новых комфортабельных низкопольных автобусов, вместимостью 77 пассажиров. Для сравнения, сейчас этот маршрут обеспечивало 8 маршруток малой вместимости.



- Очень надеюсь, что с 1 декабря ситуация на этом участке изменится кардинально и очередей на остановках общественного транспорта по 26 маршруту больше не будет, - сказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Про снос Дома Яковлева

Еще одно резонансное событие породило всплеск сообщений в социальных сетях города, в том числе и жалоб в аккаунтах городского головы. Речь идет о многострадальном одноэтажном особнячке на улице Луначарского, известном как Дом Яковлева. В минувшую субботу его снесли окончательно.

Дом по адресу Луначарского, 3 до 2008 года был выявленным объектом культурного наследия. Потом здание исключили из перечня. Первый раз его начали сносить в 2018 году. Тогда общественность города и краеведы остановили разрушение Дома Яковлева. В последние годы он находился в аварийном состоянии.

- Я попросил прокурора города дать правовую оценку этой ситуации, резюмировал Дмитрий Денисов. - У этого объекта есть правообладатель, собственник и я считаю, что закон превыше всего. Именно надзорный орган без эмоций, строго по закону, должен дать оценку произошедшего сноса этого дома в прошедшую субботу.

Про газ для многодетных

Несколько лет не уходит из тем вопросов калужан коммунальное обеспечение поселков для многодетных семей. В частности, речь идет о деревнях Большая Каменка и Лихун. На этот раз вновь в понедельник было много жалоб по поводу газа. Жители заключили договоры на газификацию и многие уже переоборудовали свои дома под газовое отопление.

Голубое топливо до сих пор не поставляется, а на дворе холода. Многодетным семьям приходится включать электрические системы отопления, а это совсем не то, чего они ожидали.

Как выяснилось, проблема в том, что подрядчик недостаточно активно устраняет все выявленные в ходе приемки газовых сетей. А без подписанного акта нельзя подавать газ потребителю.

- Мы постараемся убедить подрядчика устранить все замечания в самые кратчайшие сроки и активно заняться пуском газа потребителю, - пояснила представитель филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» Елена КОРОЛЕВА.

Городской голова Калуги предложил организовать сход граждан, непосредственно в деревне, чтобы представители городской управы, «Газпром газораспределение Калуга» и, конечно же, самого подрядчика объяснили людям глаза в глаза, что происходит, каковы сроки сдачи сетей и когда газ поступит в дома.

Во время совещания на странице под видеотрансляцией калужанин Роман Платонов жестко высказал свое неудовольствие сложившейся ситуацией и обвинил во всех бедах жителей участков для многодетных семей городские власти. На это городскому голове Калуги пришлось напомнить, как было дело изначально.

- В свое время, когда начиналась кампания по предоставлению земельных участков многодетным, встречались с семьями, - рассказал Дмитрий Денисов. - Тогда на выбор было два варианта развития событий. Или ждать, когда все земельные участки будут обеспечены всеми коммунальными сетями, в том числе и газовыми и лишь после этого предоставлять их жителям, или сразу выделить участки и шаг за шагом благоустраивать всю инфраструктуру. Тогда многодетные семьи единогласно выбрали второй вариант.

Обвинять нас в безразличии немного не корректно. Мы каждый год осуществляем отсыпку дорог, практически решена проблема с освещением большинства улиц, где живут семьи, проектируем системы водоснабжения. Но мы не боги и не можем дать всё и сразу. Тем более, что выбор варианта заселения сделали сами многодетные семьи.