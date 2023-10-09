В калужских Сухиничах вскоре откроется площадь воскресного рынка «Лучезарная базарная»

В городе Сухиничи Калужской области на 90% завершили работы по благоустройству площади воскресного рынка «Лучезарная базарная». Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин в понедельник, 9 октября.

В данный момент полностью уложена плитка, завершены работы по озеленению и освещению, уложен асфальт.

В прошлом году этот объект получил грант 80 миллионов рублей после победы в VII Всероссийском конкурсе создания лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях.