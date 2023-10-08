В Калуге около половины жилых домов остаются без тепла

Калужане жалуются на холод в квартирах, в то время как городские власти заявляют, что тепло запущено.
В субботу, в 19.35 городской голова Калуги отреагировал на возмущенные сообщения в соцсетях от жителей Калуги.
Напомним, официально дату начала отопительного сезона городские власти назначили на 6 октября, пятницу.
Речь идёт не о подаче тепла на социальные объекты, а на запуск котлов, отапливающих жилые дома.
В субботу мы попросили калужан ответить на вопрос: дали или вам тепло? В опросе приняло участие около тысячи жителей Калуги. В результате, на утро воскресенья, по данным жителей в 40% домов областного центра по-прежнему холодно, 37% ответивших заявили о том, что в их квартиры тепло дали.
Среди холодных улиц как центр города, так и района Правобережья. Калужане пишут о холоде в жилых домах на улицах Фридриха Энгельса, Фомушина, Пионерская, Суворова, Калужского ополчения, Клюквина, Глаголева, Николо-Козинская, Баррикад, Болдина, Грабцевское шоссе и других.
Городские власти заявляют, что это нормальное явление.
- Конечно, как это обычно бывает на начальном этапе, в некоторых домах возникают трудности, написал в субботу вечером в соцсети городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Где-то произошло завоздушивание системы отопления, нет циркуляции теплоносителей. И нужно время, чтобы наладить работу.
Градоначальник поручил УК проверить каждый дом, проверить стояки и поговорить с людьми.
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