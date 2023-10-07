У Танеевского зала в Калуге убрали забор

Ремонт концертного зала имени Танеева на улице Баженова в Калуге, который должен был завершиться еще летом 2022 года, подходит к концу.

Строители убрали металлический забор, который был установлен по периметру площадки.

Как рассказал недавно министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, подрядчик завершит работы до конца года. Задержку он объяснил экономическими трудностями у этой компании.