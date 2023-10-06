В Калуге субботник перенесли из-за погоды

В пятницу, 6 октября, в Калуге планировалось провести субботник в Губернском парке на Правом берегу. Однако он не состоится из-за ухудшений погоды, сообщили в региональной Дирекции парков.

Уборку территории обещают провести позже.

- Точную дату сообщим дополнительно, - заявили в Дирекции парков.