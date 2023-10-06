Ограду за 534 тысячи рублей поставят вокруг новой стелы в Калуге

Стелу «Город воинской доблести» на перекрестке улиц Пушкина и Баумана в Калуге окружат забором в виде гранитных столбиков и стальной цепочки. Соответствующий контракт муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» с подрядчиком разместили 6 октября на сайте Госзакупок.

Заявку на конкурс подал только один желающий выполнить работы. Стоимость - 533 824 рубля.

Ограда будет представлять собой 20 гранитных столбиков с цепочками длиной 1,2 метра между ними. Вокруг стелы также появится брусчатка на общей площади в 8,5 квадратных метра.

Стальная цепь должна быть черного цвета. Высота каждого гранитного столбика – 80 сантиметров. Для их изготовления должен использоваться кордайский гранит красноватого цвета.

Напомним, стелу «Город воинской доблести» открыли в Калуге в августе. Она обошлась областному бюджету в 2 миллиона рублей.