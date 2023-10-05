В Калуге пройдет субботник в Губернском парке

В 12:00 в пятницу, 6 октября, в Калуге начнется субботник в Губернском парке.

Калужан приглашают принять в нем участие. Необходимый инвентарь предоставят, сообщили в региональной Дирекции парков.

Ранее субботники уже прошли в Комсомольской роще, парке усадьбы Яновских и в Можайском овраге.