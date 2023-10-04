В Калуге высадили 13 саженцев рябины в честь космонавтов

В среду, 4 октября, в калужском микрорайоне Байконур высадили 13 саженцев рябины. Мероприятие было приурочено к 45-летию первого полета в космос международного экипажа.

- Сорт носит символичное названием «Тайфун», - прокомментировал в горуправе.

В Калугу на посадку деревьев приехала дочь дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Губарева Ольга. Именно Губарев был командиром первого международного экипажа в 1978 году.