В Калуге высадили новые деревья на улице Ленина

Во вторник, 3 октября, в Калуге на улице Ленина высадили 12 новых лип.

Работы прошли в районе перекрестка с улицей Суворова, сообщили в управлении городского хозяйства.

Ранее на этом месте росли ясени, но их сгубил вредитель - изумрудная златка.