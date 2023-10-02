Новую спортивную площадку благоустроили в Калужской области

В деревне Кривское Боровского района завершилось благоустройство спортивной площадки. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Именно этот объект местные жители выбрали в прошлом году, когда проходило онлайн-голосование.

За обустройство площадки проголосовали 234 жителя села.