Замгубернатора Калужской области показала благоустроенные территории по итогам онлайн-голосования в 2022 году

В 2022 году жители Калужской области выбрали 58 общественных территорий, которые нуждались в благоустройстве. И вот к этому моменту работы на 55 уже завершены. Среди них территории в Жиздре, Жукове, Сухиничах, Тарусе и Юхнове, рассказала заместитель губернатора Ольга Иванова.

- В этом году в голосовании за выбор таких территорий приняли участие более 116 тысяч жителей региона, - прокомментировала она. - В 2024 году приступим к благоустройству еще 58 территорий.

Всего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено уже больше 1600 территорий.