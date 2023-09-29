В Полотняном Заводе появилась новая детская площадка

В пятницу, 29 сентября, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области открыли новую детскую площадку. Об этом сообщили в местной администрации.

Там установили игровые конструкции и снаряды для занятий спортом.

Площадка появилась на месте пустыря.