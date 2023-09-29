В Калуге фонтаны отключат 1 октября

В конце недели в Калуге перестанут работать фонтаны. С 1 октября начнется их консервация, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.

- Это необходимо, чтобы защитить коммуникации и конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всей зимы, - пояснили в горхозяйстве. - В процессе консервации из системы сливается вода. Проходит тщательная очистка от грязи и солевых отложений дна и стен фонтана, а также всего оборудования: форсунок, сливных выпусков, водозаборных решеток. Производятся работы по продувке труб для удаления жидкости и засоренности. Заключительным этапом консервации является демонтаж оборудования, которое может испортиться во время морозов и консервация чаши фонтана специальной конструкцией.

На некоторых объектах на смену летним фонтанам придут зимние иллюминации: на фонтане «Торнадо» в сквере 600-летия основания Калуги, на площади Старый Торг, площади Театральной, на фонтане в сквере Ленина и в парке Циолковского.