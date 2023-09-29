В калужском Кирове начали строить качели для взрослых

В городе Киров Калужской области началось строительство городских качелей в районе дома культуры «Юбилейный». Фото с места проведения работ опубликовал глава районной администрации Игорь Феденков.

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