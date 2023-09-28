В Калуге высадили Аллею прав человека

В четверг, 28 сентября, в Калуге на Правом берегу появилась Аллея прав человека. Туи высадили вдоль улицы Новоспасской рядом с Губернским парком.

Аллея появилась в честь 20-летия аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области.

- Первая в мире Аллея прав человека высажена в Калуге, - прокомментировал калужский омбудсмен Юрий Зельников. -Сегодня со своими коллегами из регионов России заложили Аллею прав человека. Горжусь.