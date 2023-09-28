В Калужской области затянули ремонт сквера с самолетом

В городе Киров Калужской области не успевают вовремя завершить ремонт сквера у самолета. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил глава районной администрации Игорь Феденков.

- Подрядчик работает качественно, но, к сожалению, отстает от сроков выполнения, - прокомментировал чиновник. - По контракту реконструкцию должны закончить до 1 октября. На сегодняшний день мы видим, что работы далеки от завершения.

Подрядчика попросили увеличить количество рабочих. Также компании грозят штрафы за невыполнение сроков.