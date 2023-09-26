На трех улицах Калуги высадят новые деревья

В октябре в Калуге запланированы три посадки деревьев, сообщили во вторник в городской управе.

3 октября в 13:00 13 лип взамен вырубленных ясеней посадят на улице Ленина напротив 1-ой аптеки.

В сквере Байконур 13 рябин высадят 4 октября. Начало - в 11:00.

А 5 октября в 14:00 70 кедров и 70 саженцев форзиции появятся в сквере Волкова. Их посадят вдоль набережной Яченского водохранилища.