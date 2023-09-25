В Калуге отремонтировали спортивную площадку на улице Труда

В Калуге у дома №16 на улице Труда завершился ремонт спортивной площадки. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в управлении городского хозяйства.

Там заменили неисправные секции ограждения и резиновое покрытие. Сейчас ведется приемка документации.

Работы проведены в рамках мероприятия «Инициативные проекты», когда калужане сами могут предложить проект благоустройства своего двора или территории для отдыха и получить средства от муниципалитета на его реализацию. Заявки на участие принимаются на ул. Ленина, 93, каб. 416. Телефон - 70-11-71.

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