В Калужской области завершилось благоустройство 55 из 58 запланированных территорий

В городах и поселках Калужской области полностью благоустроено уже 55 из 58 общественных территорий, выбранных жителями в 2022 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пятницу, 22 сентября, в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В качестве примера Минстрой привел поселок Полотняный Завод Дзержинского района.

Там завершается благоустройство общественной территории на улице Молодежной. Ее выбрали жители поселка в ходе голосования. Оборудованы детский городок и прогулочная зона.

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