В Калужской области выделили 5,3 миллиона рублей на благоустройство родников

На благоустройство родников в 2023 году в Калужской области потратят 5,3 миллиона рублей. Из них из областного бюджета - 4,5 миллиона. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева.

Работы пройдут в девяти сельских населенных пунктах.

- Благоустройство источников стало возможным благодаря региональной программе по поддержке инициативных проектов, - пояснила Авдеева. - Мероприятия по благоустройству природных источников проводятся с целью создания благоприятных условий для жителей, использующих родниковую воду.

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