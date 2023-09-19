В Калуге за месяц убрали 98 стихийных свалок

За последний месяц в Калуге коммунальщики убрали 98 стихийных свалок с древесными и растительными отходами. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в управлении городского хозяйства.

Общий объем вывезенного мусора составил 3290 кубометров.

С начала года в Калуге вывезены 1082 несанкционированные свалки.

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