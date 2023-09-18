В Калуге вдоль улиц еще раз начали косить траву

В Калуге начался третий за сезон покос травы, сообщили в понедельник, 18 сентября, в управлении городского хозяйства.

- Скашивание травы вдоль дорог выполняем по приоритетности - сначала на дорогах с большим трафиком движения, как людей, так и транспорта, - пояснили в горхозяйстве.

На этой неделе планируется покосить траву на Тульское шоссе, Грабцевском шоссе, улице Суворова, сквере Мира, улице Большевиков, переулках Кирова и Терененском.

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