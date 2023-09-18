В Калуге люк на колодец установили после вмешательства прокуратуры

В Калуге на улице Жукова прокуратура обнаружила открытый колодец, который был прикрыт досками.

Колодец находится рядом с жилыми домами, что могло быть опасным для местных жителей.

По требованию прокуратуры новый люк все-таки установили.

А вот мусор вокруг так и не убран.

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