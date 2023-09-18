В Тарусе откроют памятный знак на месте городища

Работа над созданием памятного знака на месте городища продолжается в Тарусе, сообщил 17 сентября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Его отдельные элементы вырезаются вручную из дерева, - пояснил министр.

Установка знака – это часть концепции благоустройства «Прогулки по Тарусе. Берега». В прошлом году город выиграл федеральный грант на 70 миллионов рублей.

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