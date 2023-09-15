«Это реальная катастрофа»: проход к двум школам в Калуге завалили мусором

В пятницу, 15 сентября, две жительницы Калуги опубликовали на странице главы региона жалобу на состояние прохода к школе искусств №3 и общеобразовательной школе №21 от улицы Ленина.

- Проход постоянно завален мусором из веток, строительного хлама и вообще непонятно из чего, частенько мусор наезжает на тротуар и детям приходится ходить по проезжей части, детей ходит много, - рассказала калужанка. - Мусор никто не убирает, убирают только контейнеры - сегодня шла на работу, уже невозможный затхлый запах помойки, через который дети идут в «Храм искусств». И это уже много лет, как будто мы живем в каком-то американском гетто…

- Это реальная катастрофа! – подтвердила еще одна жительница Калуги. - Этот мусор тут всегда. Просто вывезти проблему не решит! Его вывозят один раз в полгода, проходит пару дней, и свалка растет!

На сообщения отреагировали в городской управе. Но там ответили привычным образом: складывать мусор вне контейнеров нельзя, растительные и строительные отходы жильцы должны вывозить сами, а денег в бюджете нет. Когда коммунальщики доедут до улицы Ленина, пока не уточняется.

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