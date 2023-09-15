В Калуге высадили новые деревья на улице Ленина

В пятницу, 15 сентября, на улице Ленина в Калуге в районе Центробанка высадили 10 молодых лип. Фото опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее на этом участке между улицами Кирова и Суворова срезали ясени, которые были заражены златкой.

- Всего за этот год в Калуге высадили 967 новых деревьев и кустарников, - рассказал Дмитрий Денисов. - Работа по удалению с улиц города опасных деревьев и дальнейшее озеленение пространств – одна из важнейших. Продолжим ее. В ближайшие дни высадим на противоположной стороне улицы Ленина еще 12 саженцев.

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