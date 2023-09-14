В Калуге срезали 1437 деревьев

С начала года в Калуге срезали 1437 сухих и аварийных деревьев. Такие данные в четверг, 14 сентября, опубликовало управление городского хозяйства.

Еще у 510 деревьев обрезали ветки.

- Также выполнена формовочная обрезка кустарников по улицам Генерала Попова, Телевизионной, в сквере Мира, - отметили в горхозяйстве.

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