Детский городок начали устанавливать в Полотняном Заводе

Новая зона для отдыха скоро появится в поселке Полотняный Завод Дзержинского района. О ходе работ на улице Молодежной в среду, 13 сентября, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Там устанавливают детский городок и оборудуют площадку для воркаута.

- Эта территория была выбрана жителями в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в 2022 году, - пояснил Лежнин. - За нее проголосовало 320 человек.

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