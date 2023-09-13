В Калуге отремонтировали две аварийные лестницы

В Калуге проведен ремонт еще двух аварийных лестниц, сообщили в среду, 13 сентября, в управлении городского хозяйства.

На улице Николо-Козинской в районе центра занятости положили плитку, оборудовали пандус и поручень.

Во 2-ом Красноармейском переулке обустроили металлическую лестницу с деревянными ступенями.

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