В Калуге парки и скверы еще раз обработали от клещей

В Калуге на днях повторную противоклещевую обработку 17 парков и скверов. Об этом сообщили во вторник, 12 сентября, в управлении городского хозяйства.

Работы проведены на следующих объектах:

площади Победы и Театральная,

скверы Мира, Кубяка, Ветеранов, Воронина, Ленина, Карпова, Содружества, Матери, Волкова,

парк им. Циолковского, Малиновка, Центральный Парк культуры и отдыха, ТЮЗ,

бульвар Чичерина,

набережная Яченского водохранилища.

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