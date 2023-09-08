В центре Калуги установили скамейку для поцелуев

Новый арт-объект появился на Театральной площади в Калуге. В пятницу, 8 сентября, там установили скамейку для поцелуев.

Она расположена рядом со скульптурой «Поцелуй».

Над скамейкой поставили арку с фонарями и сердечками.

Инициатором проекта был директор драмтеатра Александр Кривовичев. Работы выполнили за счет одного из банков.

Напомним, 9 сентября впервые состоится «День калужского поцелую». На Театральной площади соберется, по оценкам организаторов, 300-400 пар, которые начнут целоваться в 18:00. Затем в сквере за театром пройдет газон-пати.

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