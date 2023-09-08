В калужском Кирове установят качели для взрослых

В городе Киров Калужской области благоустроят площадка у дома культуры «Юбилейный» на улице Ленина. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил глава районной администрации Игорь Феденков.

- На неделе провел совещание с подрядчиком по установке современных городских качелей в районе ДК «Юбилейный», - отметил он.

Качели обещают установить до конца года.

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