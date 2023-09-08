В Калуге создали скамейку для поцелуев

В Калуге к 9 сентября установят на Театральной площади скамейку для поцелуев. Фото вечером в четверг в соцсетях опубликовал директор драмтеатра Александр Кривовичев.

Напомним, вечером в субботу на Театральной площади запланирован флешмоб с массовыми поцелуями. Ожидается, что у театра соберется около 300-400 пар.

Скамейку поставят рядом со скульптурой «Поцелуй», появившейся в прошлом году.

Возле скульптуры посадили туи.

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