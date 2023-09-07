В Калуге контейнерную площадку отремонтировали после жалоб местных жителей

На Правом берегу в Калуге в Губернском парке отремонтировали дверцу, закрывающую баки с мусором. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Жители Правобережья выложили пост о том, что на установленных в Губернском парке баках сломаны дверцы, - пояснили в Минприроды. - О проблеме нам стало известно сразу после выходных. К сожалению, подобное в парке случается не первый раз. Вандалы делают это чаще, чем мы успеваем чинить: в трех установленных баках сломаны четыре дверцы.

Мусор вокруг площадки также убрали.

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