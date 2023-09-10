В Калуге освещение на улице Секиотовской обещают установить в 2024 году

На днях наши читатели сообщали о проблемах с освещением в Секиотово на территории Калуги.

- Посмотрите район от Секиотовского кольца до конечной в Ромодановских двориках, - просят калужане. - Поставьте там тоже освещение. Это тоже городская черта. Техникум и училище закрыли там, и будто жизнь закончилась.

На обращение отреагировали в городской управе.

- До середины 2024 года планируем установить новую линию освещения на ул. Секиотовская до 3-го Секиотовского проезда, - заявили чиновники. - И если позволит бюджет, то и на участке Ромодановских двориков от Секиотовской до Одоевского шоссе. По вопросу организации тротуаров на этом участке необходимо проектирование и новое строительство, что требует значительных затрат. К сожалению, построить тротуар в ближайшие несколько лет не получится, так как бюджетные средства ограничены. Обязательно рассмотрим этот вопрос, но уже ближе к 2026 году или при условии выделения дополнительного финансирования.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.